«Амкар» и «Тюмень» сыграли вничью

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» сыграл вничью с «Тюменью» в домашнем матче. Игра состоялась 1 августа на стадионе «Звезда» и завершилась со счетом 1:1.

Счет в игре открыли тюменцы. На 25-й минуте прострел в центре штрафной «Амкара» замкнул Данил Карпов.

Хозяева в конце тайма ответили великолепным голом от капитана команды. Евгений Тюкалов принял мяч за пределами штрафной и слета пробил по воротам сибиряков – без шансов для вратаря Станислава Антипина.

На 75-й минуте гости заработали пенальти и вновь могли выйти вперед. Но опытный Максим Казанков пробил мимо ворот Никиты Решетняка.

В итоге – 1:1. «Амкар» набирает 7 очков и временно поднимается на 2 место группы «4». «Тюмень» после двух матчей остается на 12-м месте.