Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 28 территориях Пермского края

Выявлено 467 новых больных Фото: Алиса ТИТКО

По данным Роспотребнадзора, 1 августа в Пермском крае выявлено 467 новых случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие обнаружены в 28 территориях региона. Почти половина из них - 223 - живут в Перми. На втором месте по заболеваемости – Чернушинский округ, где обнаружено 43 инфицированных. Третье место занимает Чусовской округ, в котором заболели 34 человека.

В Краснокамском округе инфекция диагностирована у 26 прикамцев, в Кишертском округе – у 25, в Лысьвенском округе – у 13, в Кизеле – у 11. По 9 жителей с COVID-19 зафиксировано в Бардымском и Соликамском округах, в Нытвенском округе – 8. По 7 пациентов с коронавирусом выявлено Суксунском и Куединском округах.

В Карагайском, Ординском и Уинском округах болезнь подтвердилась у пяти человек. По четырем заболевших выявлено в Кунгурском районе, Губахе и Добрянском округе. По трое - заболели COVID–19 в Чайковском, Горнозаводском, Гремячинском, Верещагинском, Александровском, Еловском округах и Березниках.

В Пермском районе коронавирус диагностирован у двух человек, в Ильинском и Октябрьском округах – по одному инфицированному.

Всего в Пермском крае на 1 августа выявлено 73526 заболевших.