Пермяки смогут бесплатно заниматься физкультурой с опытными тренерами

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В Перми в августе состоятся бесплатные физкультурно-оздоровительные занятия для жителей.

В Мотовилихинском районе они будут проходить в микрорайоне Вышка-2 (улица Целинная, 29б) и Вышка-1 (у музея «Диорама» по улице Огородникова, 2). Также бесплатные тренировки по будням с 10.00 до 13:00 пройдут в клубе «Alex Fitness» (бульвар Гагарина, 32, РК «Миллениум», запись по телефону: 8-912-98-79-717).

Утренняя зарядка с инструктором будет идти до конца сентября по понедельникам, средам и пятницам с 08:00 в сквере Розалии Землячки.

В Кировском районе в течение недели проходят тренировки по футболу, общей физической подготовке, скандинавской ходьбе и йоге.

Для жителей Индустриального района бесплатные тренировки проводятся на открытом воздухе под руководством опытных инструкторов три раза в неделю, их продолжительность – более часа.

Расписание занятий можно узнать на сайте городской администрации.