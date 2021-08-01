В Перми оштрафуют около 40 автовладельцев за парковку на газонах

. Фото: архив "КП"

В Перми начались рейды по предотвращению парковки на газонах. На этой неделе проверяли улицы Ленинского, Свердловского, Мотовилихинского и Дзержинского районов.

В Свердловском районе выявлены два факта парковки на газонах, на автовладельцев составлены протоколы. А в Ленинском районе за нарушение Правил благоустройства привлечено к административной ответственности 15 владельцев машин. В Дзержинском районе - 12 протоколов, в Мотовилихе - 8.

- В законодательство Пермского края введена статья «Нарушение порядка использования объекта озеленения», в которой прописаны штрафы за парковку на газонах,- рассказали в городской администрации. - Специалисты районов получили полномочия проводить рейды, выявлять нарушителей и штрафовать их за такие нарушения.

За парковку на газонах водителей будут штрафовать на тысячу рублей, должностных лиц –от 3 до 4 тысяч рублей, юридических лиц –от 15 до 20 тысяч рублей.