В Перми едва не утонула 7-месячная девочка

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Вечером в субботу, 31 июля, в пермском микрорайоне Садовый родители 7-месячной девочки купали дочку в ванной. Но, похоже, отвлеклись на минутку, и малышка начала тонуть. Родители успели вовремя среагировать и вытащить ее из ванной, но девочка наглоталась воды. Малышку на «скорой» пришлось отправлять в больницу.

- Пострадавшая госпитализирована в краевую детскую клиническую больницу, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - Просим родителей не терять бдительности при купании детей.