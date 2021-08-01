И вновь антирекорд. В Пермском крае 467 новых больных коронавирусом

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый печальный рекорд - по данным Роспотребнадзора, на 2 августа в Пермском крае было выявлено 467 новых случаев заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 425 – амбулаторно на дому.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 73 526. В числе новых инфицированных - 69 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 83 человека, от 30 до 49 лет – 139 человек, 109 в возрасте 50-64 и 67 человек старше 65 лет.

Выздоровел за минувшие сутки 401 человек, всего побороли болезнь - 65209 жителей Прикамья.

За сутки в Пермском крае зафиксировано 30 летальных исходов от COVID-19, 3248 человека скончались от ковида за все время пандемии.

На лечении в больнице остается 3085 человек, в том числе 109 на аппаратах ИВЛ. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 25,4 процента.

14318 человек находятся на карантине.