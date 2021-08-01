В понедельник в Перми не будут продавать алкоголь

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 2 августа, отмечается День воздушно-десантных войск. В этот день, как сообщили в городской администрации, будет полностью запрещена розничная продажа любого алкоголя. Ограничение вводится в соответствии с постановлением Правительства Пермского края.

Нарушение этого запрета будет наказываться административным штрафом: для должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.

Как сообщили в «Союзе десантников Пермского края», традиционное торжественное мероприятие - сбор на набережной реки Камы, шествие колонны, митинг у памятника ВДВ и спортивно-культурная программа на стадионе "Юность" - 2 августа 2021 года в Перми не состоится в связи с эпидемией коронавируса.