Поиски пропавшей в Пермском крае 82-летней грибницы завершены

Фото: поисковый отряд "Регион59"

Волонтеры пермского поискового отряда «Регион 59» сообщили о том, что 82-летняя Лидия Николаевна Игнатенкова обнаружена живой. Напомним, пожилая пермячка утром в субботу отправилась за грибами. Она ушла в лес между 1360 и 1361 километрами железной дороги "Верещагино-Пермь", вблизи поселка Мокино. И до ночи ее местонахождение было неизвестно.

Искать пожилую женщину начали в 21.30 в субботу, 31 июля. Волонтеры всю ночь прочесывали лес. И поиски завершились успехом.

«Найдена, жива!» - сообщили в поисковом отряде «Регион 59».