Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 августа 2021 7:05

Ночью в Пермском крае разыскивали 82-летнюю женщину, ушедшую за грибами

Волонтеры прочесывали лес
Елена ТРЕТЬЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: поисковый отряд "Регион59"

Фото: поисковый отряд "Регион59"

Волонтеры пермского поискового отряда «Регион 59» в ночь на 31 июля начали поиски Лидии Николаевны Игнатенковой. 82-летняя пермячка утром в субботу отправилась за грибами.

- Она 31 июля ушла в лес между 1360 и 1361 километрами железной дороги "Верещагино-Пермь", вблизи поселка Мокино. С тех пор ее местонахождение неизвестно, - рассказали волонтеры отряда «Регион 59».

Поиски пожилой женщины начались в 21.30 в субботу, 31 июля. Волонтеры прочесывали лес.

Приметы Лидии Игнатенковой: худощавая, рост 160 сантиметров, волосы светлые. Была одета в светлый костюм.