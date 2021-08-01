Ночью в Пермском крае разыскивали 82-летнюю женщину, ушедшую за грибами

Фото: поисковый отряд "Регион59"

Волонтеры пермского поискового отряда «Регион 59» в ночь на 31 июля начали поиски Лидии Николаевны Игнатенковой. 82-летняя пермячка утром в субботу отправилась за грибами.

- Она 31 июля ушла в лес между 1360 и 1361 километрами железной дороги "Верещагино-Пермь", вблизи поселка Мокино. С тех пор ее местонахождение неизвестно, - рассказали волонтеры отряда «Регион 59».

Поиски пожилой женщины начались в 21.30 в субботу, 31 июля. Волонтеры прочесывали лес.

Приметы Лидии Игнатенковой: худощавая, рост 160 сантиметров, волосы светлые. Была одета в светлый костюм.