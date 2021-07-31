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Происшествия31 июля 2021 20:00

Ушла за грибами и не вернулась: в лесу в Пермском крае пропала пожилая женщина

На ее поиски выехали поисковики
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото пропавшей Игнатенковой Лидии Николаевны: пермский поисковый отряд памяти Ирины Бухановой.

Фото пропавшей Игнатенковой Лидии Николаевны: пермский поисковый отряд памяти Ирины Бухановой.

В субботу, 31 июля утром, недалеко от железнодорожной станции Мокино пропала 82-летняя женщина. Пенсионерка ушла в лес за грибами и не вернулась.

На поиски Игнатенковой Лидии Николаевны выехали волонтеры. Поисковые мероприятия будут проходить вечером и ночью.

- Нужны люди на автомобилях, форма одежды «лес»: удобная обувь, одежда, с собой фонари, жилеты, вода, горячий чай или кофе, перекус, репелленты, сменная одежда, свистки, заряженный телефон, - сообщили волонтеры пермского поискового отряда памяти Ирины Бухановой.

Телефон одного из координаторов поисков: 89028064885 (Андрей Калинин).