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Общество31 июля 2021 14:00

Август в Пермском крае начнется с гроз и сильного ветра

В МЧС предупредили, что порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду
Алена ОВЧИННИКОВА
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В воскресенье, 1 августа, в Пермском крае ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.

В воскресенье, 1 августа, в Пермском крае ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Последний летний месяц встретит пермяков непогодой. В воскресенье, 1 августа, в Пермском крае ожидаются дожди, местами грозы.

- По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1 августа в Пермском крае ожидаются грозы, ночью в отдельных районах сильный дождь, при грозе порывы ветра до 15-18 м/с, - объявили предупреждение в краевом МЧС. – Если сильный ветер застал вас на улице, нужно укрыться в здании. Не стоит прятаться на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов или под деревьями. Также опасно находиться возле линий электропередач.

Во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Вероятность попадания молнии в дерево или другой объект прямо пропорциональна его высоте. А сотовый телефон при нахождении на улице, во время грозы, лучше отключить.