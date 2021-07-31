Очередной антирекорд: в Прикамье 458 новых заболевших COVID-19

Всего с начала пандемии в Прикамье было зарегистрировано 73 059 подтвержденных случаев. Фото: архив "КП"

31 июля 2021 года специалисты Роспотребнадзора опубликовали, что за минувшие сутки в Пермском крае было выявлено 458 новых заболевших COVID-19. А всего с начала пандемии в Прикамье было обнаружено 73 059 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

- В Перми было зарегистрировано 38914 случая (53,3 % от общего количества заболевших), - сообщили в пресс-службе ведомства. - Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

За сутки опасный вирус унес жизни 24 человек - жителей Пермского края.