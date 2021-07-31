Трос – не гарантия безопасности: в Перми задержали дерзких похитителей велосипедов

Фото: скрин с камер видеонаблюдения. Instagram police_prm.

В Перми задержали дерзкую троицу, промышлявшую кражами велосипедов.

- Это ранее судимые молодые люди двоим из них по 20 лет, еще одному – 25, - сообщили в пресс-службе городского УВД. – Они похитили с улиц, велопарковок, с лестничных площадок домов 40 транспортных средств. Злоумышленники действовали на территории пяти районов города. Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

При помощи строительных инструментов угонщики перекусывали противоугонные тросы и самостоятельно уезжали на краденом велосипеде, а затем продавали его.

Возбуждены уголовные дела статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция данной статьи – 5 лет лишения свободы.

В полиции рекомендуют не оставлять велосипеды без присмотра в общественных местах и подъездах жилых домов. Не всегда противоугонные тросы являются гарантией безопасности имущества.