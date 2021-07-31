Новые заболевшие COVID-19 обнаружены в 24 территориях Прикамья

Всего в Пермском крае выявлен 72601 житель с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

За минувшие сутки в Пермском крае было зафиксировано 450 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 24 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 221, - сообщает краевой оперштаб по борьбе с инфекцией. - На втором месте – Пермский муниципальный район, в котором обнаружено 47 человек с инфекцией. На третьем месте – Верещагинский городской округ, где зафиксировано 30 случаев заболевания.

В Березниках коронавирус подтвердился у 27 жителей, в Краснокамском городском округе – у 26, в Карагайском муниципальном округе – у 19. В Нытвенском городском округе - у 13 человек, в Кунгуре – у 11, в Кунгурском муниципальном районе – у девяти.

По восемь инфицированных выявлено в Суксунском городском округе и Частинском муниципальном округе. В Оханском городском округе коронавирусом заболели семь прикамцев. По четыре человека заразились в Березовском муниципальном округе и Большесосновском муниципальном районе, по три – в Ильинском городском округе и Ординском муниципальном округе. По два случая инфицирования выявлено в ЗАТО Звездный и Соликамском городском округе.

По одному заболевшему обнаружено в шести территориях Пермского края. Это Чайковский, Гайнский и Кишертский муниципальные округа, а также Добрянский, Октябрьский и Чусовской городские округа.

Всего в Пермском крае выявлен 72601 житель с коронавирусной инфекцией.