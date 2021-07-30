В Перми прогремел мощный взрыв

Фото: t.me/PermskayaTelezhka

Громкий взрыв прогремел 30 июля вечером в Закамске, в районе Пермского порохового завода. После этого в небо поднялось облако дыма, напоминающее гриб. Горожане в соцсетях выложили фотографии этого облака.

Фото: t.me/PermskayaTelezhka

- Звук взрыва был слышен даже на Ипподроме, - делятся пермяки.

- Никаких инцидентов на предприятии не происходило, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Наши подразделения туда не выезжали. На территории завода проводят плановые работы. Никакой угрозы населению нет.

Напомним, на днях произошел взрыв на газопроводе в районе Березовки, после которого в небо поднялся огромный белый гриб. Его было видно в нескольких районах Пермского края.