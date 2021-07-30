Проснулась от запаха дыма: пермячка спасла на пожаре семью

. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Ночью 29 июля в девятиэтажке на улице Старцева в Перми разгорелся пожар. Из-за короткого замыкания электропроводки загорелся кухонный комбайн, который жильцы оставили включенным в розетку.

Пожар начался в полчетвертого ночи. Все жильцы квартиры – хозяйка, ее дочь с мужем и четырехлетний внук – в это время спали. Но запах дыма разбудил старшую из женщин. Проснувшись, она увидела, что на кухне горит огонь. Пермячка разбудила свою семью, все срочно вышли на улицу.

Также спустился на свежий воздух и их сосед с верхнего этажа.

Приехавшие на место пожарные погасили огонь. Из людей никто не пострадал.

- Сгорел кухонный комбайн, огнем поврежден холодильник, обгорели стены, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры, - рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю и напомнили о соблюдении Правил противопожарного режима. - Перед началом использования электроприбора, изучите инструкцию. Пользуйтесь только исправными электрическими приборами, своевременно выключайте их из электросети.

По данным ГУ МЧС, с начала года из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования в Прикамье произошло 679 пожаров, на которых погибли 73 человека, 40 получили ожоги.