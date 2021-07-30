В Перми скорректировали расписание автобуса №18 и трамвая №2

Фото: Администрация города Перми

В Перми скорректировали расписание автобусного маршрута №18 и трамвайного маршрута №2.

Как рассказали в пермской мэрии, это сделано по просьбе сотрудников двух предприятий — ОАО «Камкабель» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Так, отправление автобуса в 20:02 перенесут на 22:08. У сотрудников «Камкабеля» в это время заканчивается рабочая смена.

Также по будням продлится рейс трамвая №2, который отправляется со станции «Осенцы» в 17:37. Он будет следовать до Стахановского кольца.

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс».