В Пермском крае старшеклассники смогут бесплатно пройти дополнительное обучение в вузе перед поступлением

Ребята будут заниматься по 4 часа в неделю, для них будут организованы лабораторные и практические занятия, проектная деятельность. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Пермском крае у школьников 10-11 классов появилась уникальная возможность пройти дополнительное обучение по профильным предметам в вузах. В регионе стартует образовательный проект «Открытый университет». В нем могут принять участие школьники 10-11 классов.

Что дает обучение: ребята смогут повысить знания по профильным предметам и определиться с будущей профессией. Кроме этого учеников ждет специализированный осенний лагерь. Приминая кампания начнется 1 августа и продлится до 30 августа.

Принять участие в проекте могут школьники не только из Пермского края, но и других регионов страны. Каждый участник должен будет пройти входное тестирование, только после него в каждый вуз будет зачислено 300 школьников.

Ребята будут заниматься по 4 часа в неделю, для них будут организованы лабораторные и практические занятия, проектная деятельность.

Остальные участники смогут стать свободными слушателями. В дистанционном режиме они будут работать с заданиями, готовиться к сдаче экзаменов и участвовать в открытых лекциях и мастер-классах.

- В Пермском крае раньше не было такого опыта, нужно развивать это направление, чтобы наши вузы были интересны ребятам, - сказал губернатор Дмитрий Махонин. – Пермские школьники могут претендовать на учебу в любом вузе страны, они получают высокие баллы по ЕГЭ, поэтому нам надо привлекать их внимание к нашим учебным заведениям, чтобы они оставались здесь.

В Минобре Прикамья отмечают, что "Открытый университет" – это мягкая подготовка ребят к обучению в вузах, так им будет легче определиться с выбором будущей профессии, они смогут еще лучше подготовиться к ЕГЭ.

- Десятиклассник будет заниматься в "Открытом университете" два года, одиннадцатиклассник – год, - говорят в Министерстве образования Пермского края. - Сейчас в проекте участвует пять вузов. Каждый вуз предлагает свою программу обучения и основные профильные предметы для углубленного изучения.

Вузы, участвующие в краевом "Открытом университете"

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ);

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ);

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ);

Пермский государственный аграрно-технологический университет (ПГАТУ);

Высшая школа экономики – Пермь.

В 2022 году к проекту присоединится Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ).

ВАЖНО!

Подать заявку можно на специальном сайте каждого вуза. Список направлений и страниц вузов можно найти на сайте Министерства образования и науки Пермского края.

Тестирование участников на очное обучение будет проведено до 15 сентября. В первый год работы Открытого университета планируют охватить 1,5 тысячи ребят, зачисленных на углубленное изучение, а также неограниченное количество свободных слушателей по основной программе.