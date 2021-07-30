МЧС вновь предупреждает прикамцев о неблагоприятной погоде

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Краевое МЧС вновь предупреждает жителей Прикамья о непогоде, которая ожидается завтра, 31 июля.

По данным ЦГМС, в субботу на территории региона установится облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днём — кратковременный дождь с грозой. Также ночью и утром ожидается туман. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Спасатели просят соблюдать меры предосторожности: не укрываться от ветра и дождя в хрупких конструкциях, держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и ЛЭП. А также не ставить рядом с ними автомобили.