Дмитрий Махонин рассказал замминистра Турецкой Республики о потенциале Прикамья

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

Делегация Пермского края участвует в ХII Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

В рамках этого форума прикамцы провели встречу с делегацией Турецкой Республики. В ходе этой встречи губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал заместителю министра промышленности и технологий Турции Хасану Бююкдеде о промышленном потенциале региона и возможностях для инвестиций в экономику Прикамья.

- Пермский край успешно сотрудничает с Турецкой Республикой,- отметил Дмитрий Махонин. – Товарооборот региона с Турцией составил в прошлом году около 50 миллионов долларов. Несмотря на непростую ситуацию с пандемией, экспорт вырос на 30 процентов, а импорт – на 95 процентов.

Глава Прикамья отметил, что ключевыми поставщиками прикамской продукции в Турцию стали промышленные гиганты «Уралхим», «Соликамскбумпром» и предприятия машиностроительной отрасли.

Также Дмитрий Махонин оценил как положительный опыт работы с турецкой строительной компанией «ЛимакМаращСтрой», которая сейчас возводит МФЦ «Эспланада» в Перми. С турецкими строителями заключен контракт на строительство нового здания Пермской государственной художественной галереи.

- Это будет уникальный культурный объект, одна из визитных карточек нашего региона, один из ключевых проектов «Пермь-300», - подчеркнул глава региона.

Подробно о перспективных направлениях сотрудничества Прикамья и Турецкой Республики рассказал министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин.

Он перечислил возможности, которые предоставляют инвесторам в нашем регионе. Это, в частности, различные льготы при размещении производственных мощностей в Чусовом и Нытве – на Территории опережающего социально-экономического развития.

- Предприятия Пермского края имеют развитые компетенции в горнодобывающем и нефтедобывающем машиностроении, они производят продукцию, которая востребуется промышленностью Турецкой Республики, - отметил Эдуард Соснин. - Например, компания «Новомет-Пермь» выпускает нефтедобывающее оборудование и системы промышленной роботизации и автоматизации, а институт «ПНИТИ» – горнопроходческое оборудование.

Дмитрий Махонин пригласил представителей Турецкой Республики посетить Прикамье и лично познакомиться с промышленным потенциалом и возможностями нашего региона.