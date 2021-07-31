Фантастический подарок для пермяков в честь дня рождения Лада Центр Пермь: ставка по автокредитованию снижена до рекордных 6,5%

За шесть лет работы Эксперт Авто зарекомендовала себя на рынке автоуслуг, как надежная и динамично развивающаяся компания
1 августа Эксперт Авто - сеть официальных дилерских центров LADA в Пермском крае - празднует свое шестилетие. Как неоднократно подчеркивал директор сети Константин Пономарёв, самое главное для компании - это люди, которые работают в ней и, конечно, люди, для которых они работают. Поэтому в честь праздника для своих клиентов компания подготовила фантастический подарок – снизила ставку по автокредитованию до рекордных 6,5%! Теперь купить надежный отечественный автомобиль стало выгоднее и доступнее.
За шесть лет работы Эксперт Авто зарекомендовала себя на рынке автоуслуг, как надежная и динамично развивающаяся компания. В начале своего пути персонал LADA насчитывал всего лишь 20 человек, теперь это 200 профессиональных сотрудников, готовых оказать квалифицированную помощь по любым вопросам. Дилерские центры LADA представлены уже в трех городах Прикамья – это Лада Центр Пермь, Лада Центр Чернушка и Лада Центр Кунгур, а вскоре ожидается открытие еще одного Центра.
Дилерские центры LADA привлекательны тем, что в них есть все, что нужно для покупки и обслуживания автомобиля: современная сервисная зона, отдел продаж, отдел кредитования и уютный зал для клиентов, ожидающих, когда их автомобиль будет готов к поездке.
Шесть лет работы Эксперт Авто в цифрах:
- Более 10 000 довольных клиентов;
- Более 92% - показатель удовлетворенности клиентов.
Телефоны:
- Лада Центр Пермь + 7 (342) 2-700-566;
- Лада Центр Чернушка + 7 (34261) 3-13-88;
- Лада Центр Кунгур + 7 (34271) 2-59-59.
Сайт: https://ladacenterperm.ru/
ВКонтакте: vk.com/ladacenterperm