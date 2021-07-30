В Перми почти на 2 месяца закроют движение по улице Маршала Жукова

. Фото: Василий Вахрин

В краевой столице с 7 августа по 1 октября закроют движение по улице Маршала Жукова. Об этом сообщают в городской мэрии.

Объехать закрытый участок можно по улице Лермонтова.

После окончания работ будет построен новый участок улицы Маршала Жукова. Дорога свяжет улицу Спешилова с медицинским кластером в Камской долине, где находятся Пермский краевой перинатальный центр и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова.

Подрядчик реконструирует участок улицы между улицами Спешилова и Шевченко. Протяженность новой дороги составит 1,25 км. Участок будет двухполосным, здесь появятся остановки и тротуар. Полностью завершить строительство планируется к концу года.