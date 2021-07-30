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Общество30 июля 2021 10:49

В Прикамье поступило еще 25 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Партию распределят между медучреждениями региона
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Прикамье доставлено 25 800 комплектов двухкомпонентного препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По информации краевого минздрава, на данный момент первый компонент вакцин от COVID-19 поставили более полумиллиона жителей региона (509,3 тыс. человек). Обоими компонентами привились 365,5 тыс. человек.

Вакцинироваться от COVID-19 в Прикамье можно в 55 медорганизациях. Полный список можно посмотреть здесь.

Записаться на прививку можно в регистратуре медорганизаций, проводящих вакцинацию от COVID-19, в 55 филиалах МФЦ и 215 территориально обособленных структурных подразделениях «Мои Документы».