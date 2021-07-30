Полиция и волонтеры выйдут на поиски Владимира Ковригина 31 июля

В Перми объявлен очередной сбор на поиски 32-летнего Владимира Ковригина.

В Перми объявлен очередной сбор на поиски 32-летнего Владимира Ковригина. Родственники, волонтеры и полицейские вновь будут искать мужчину в Пермском районе.

Присоединиться к ним можно 31 июля в 11.00, у отворота на деревню Коммуна. Волонтеры просят установить на смартфон приложение «Геотрекер» для записи трека движения. Одеться по погоде, для поисков в том числе в лесу. С собой возьмите перекус, воду, дождевик. Координатор поисков Марина Колесова, тел. 89194862125. Координаты штаба 57.879974, 55.518817.

Напомним, Владимир Ковригин пропал 12 июля. По информации родственников, он поехал в Индустриальные район со своим напарником на деловую встречу. Владимир должен был получить крупную сумму денег. Через некоторое время, городские камеры наблюдения зафиксировали, как обратно автомобиль напарника возвращается в район ТЦ «Столица», но Владимира с ним уже нет. Мужчина уверяет, что высадил его и поехал по своим делам.

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