В Прикамье задержан вооруженный преступник

. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае участковый задержал вооруженного ружьем мужчину, который напал на магазин. Инцидент произошел в Ильинском городском округе.

Как рассказали в пресс-службе краевого МВД, подозреваемый зашел в магазин, связал скотчем двух продавцов и 8-летнюю дочь одной из них, засунул им в рот кляп и закрыл в подсобке. Затем снял с них украшения, похитил продукты и 30 тыс. руб из кассы магазина.

Но одна из женщин освободилась и вызвала полицию. На место нападения выехал участковый. По пути его авто остановили местные и сообщили, что на одной из остановок поселения сидит мужчина с обрезом.

Полицейский нашел подозреваемого, достал табельное оружие и потребовал бросить обрез. Не с первой попытки мужчина положил оружие на скамью и сдался.

Сейчас похищенное имущество и орудие преступления изъяты. Выяснилось, что подозреваемый ранее работал в фермерском хозяйстве, откуда и похитил ружье, которое позже переделал под обрез. Расследование уголовного дела продолжается.