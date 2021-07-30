Стало известно, когда в Перми закончится дождь

Пермь сегодня 30 июля накрыла серость и пошел дождь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пермь сегодня 30 июля накрыла серость и пошел дождь. Тяжелые дождевые тучи заволокли краевую столицу, по данным сервиса Яндекс. Погода, в ближайшие два часа осадки в городе не прекратятся. Дождь будет идти весь день и закончится к утру субботы, но ненадолго.

По прогнозам синоптиков, в субботу днем в большинстве районов пройдут ливневые дожди и грозы, не исключен град. Температура воздуха ночью +12…+17°, днем +22…+27°, по северу ночью +7…+12°, днём +17…+22°. Ветер ночью слабый, днем южный, юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В субботу ночью в Перми будет переменная облачность, без осадков, туман. Днем облачно с прояснениями, дождь, гроза. Температура воздуха ночью +14…+16°, днем +24…+26°. Ветер ночью слабый, днем южный, юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

В воскресенье ночью в Пермском крае облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью +14…+19°, днем +22…+27°, по северу +17…+22°. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, днём местами порывы до 15 м/с.