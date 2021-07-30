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Общество30 июля 2021 9:12

В Соликамске мужчина под видом рабочего украл у бабушки 450 тысяч рублей

К счастью, его вместе с подельниками задержали в кратчайшие сроки
Дмитрий Волгарев
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Фото: Василий Вахрин

В Соликамске мужчина под видом рабочего украл у местной 89-летней жительницы почти полмиллиона рублей.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД, в квартиру бабушки постучался неизвестный. Он представился сотрудником компании по установке и ремонту фильтров для воды. Предложил свои услуги и попросил пенсионное удостоверение, чтобы сделать скидку.

Потерпевшая не догадывалась об истинных планах злоумышленника и пригласила его в дом. Открыла шкаф, где лежали документы и деньги. Мужчина попросил воды и пока женщина ходила на кухню, украл у нее 450 тыс. руб.

Только через несколько минут пенсионерка поняла, что ее обокрали и сразу позвонила сыну, который вызвал полицию.

Полицейские быстро установили, что вор с двумя подельниками покинул пределы города и направился в Пермь. Оперативники задержали троих подозреваемых в возрасте от 20 до 33 лет и вернули украденные деньги.