«Парма» усилилась атакующим защитником «Химок»

Фото: БК "Зенит"

Пермский БК «Парма» усилился атакующим защитником Евгением Вороновым. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

35-летний Евгений Воронов — бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, двукратный чемпион Единой лиги ВТБ и трехкратный участник Матча Всех Звезд Единой лиги ВТБ.

Прошедший сезон провел в составе подмосковных «Химок». В среднем за матч набирал 4,7 очков.

Также на протяжении карьеры выступал за «Динамо», ЦСКА, «Триумф», «Локомотив-Кубань», УНИКС и «Зенит».

Напомним, ранее состав пермяков пополнили центровой сборной Беларуси Артем Параховский и разыгрывающий защитник Джеремайя Хилл. Также клуб продлил контракт с форвардом и капитаном «Пармы» Константином Булановым.