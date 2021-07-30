За неделю клещевым энцефалитом в Пермском крае заболели 6 человек

Всего с начала сезона в Прикамье клещи присосались к 16 747 жителям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае продолжается период клещевой активности. За неделю в регионе от укусов клещей пострадали 324 человека, из них 31 ребенок. Всего с начала сезона в Прикамье клещи присосались к 16 747 жителям.

На клещевой вирусный энцефалит специалисты проверили 13763 клеща, инфекция выявлена в 265 случаях. На иксодовый клещевой боррелиоз исследовали – 11168, из них инфицировано 4547 клещей. Энцефалитом заболели 26 человек, из них 6 - за минувшую неделю. Боррелиозом заболели всего 72 человека.