В Перми во дворе дома автомобиль сбил ребенка

В ДТП пострадал 9-летний мальчик. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми 29 июля во дворе дома № 54 по улице Барамзиной легковой автомобиль сбил 9-летнего мальчика. ДТП произошло около 14.00. Ребенок получил травмы, на место вызвали скорую медицинскую помощь, мальчика отвезли в больницу. Сотрудникам ГИБДД по городу Перми предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Напомним, 28 июля в Перми в ДТП пострадали двое подростков, которые переходили дорогу в неположенном месте на улице Гусарова. 13-лтений мальчик и 15-летняя девочка находятся в больнице. Другой случай, в котором погиб ребенок произошел в Перми вечером 27 июля в микрорайоне Гайва. Под колесами машины оказалась 4-летняя девочка.

ГИБДД по Пермскому краю привязывает родителей учить ребенка безопасному поведению на дороге и самим быть положительным примером.

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