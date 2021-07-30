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Происшествия30 июля 2021 6:43

В Пермском крае волонтеры вновь выйдут на поиски молодой матери двоих детей

Женщина пропала 18 июня
Анна Маркова
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Надежда Виноградова пропала больше месяца назад.

Надежда Виноградова пропала больше месяца назад.

В Пермском крае продолжаются поиски пропавшей 18 июня Надежды Викторовны Виноградовой. 34-летняя женщина ушла из дома по улице Островского, 2 в городе Александровске и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Пропавшую женщину дома ждут двое несовершеннолетних детей. Волонтеры поискового отряда «Регион 59» в субботу, 31 июля объявляют очередной сбор на ее поиски. В 12.00 в Александровске, на улице Юбилейная 2, заправка «Лукойл» на въезде в город.

Кто планирует присоединиться – одеться по погоде, возможно лесополоса, с собой светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк. Обязательно маски, перчатки, вода питьевая, чай, перекус.

Координатор поиска – Людмила тел. 8 919 708 96 06.