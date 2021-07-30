В Пермском крае за сутки коронавирус выявили в 26 территориях

Всего в Пермском крае выявлен 72151 житель с коронавирусной инфекцией. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у 446 жителей в 26 территориях за сутки. Традиционно, больше всего заболевших в краевой столице - 162. На втором месте – Пермский муниципальный район, там 66 заболевших. На третьем месте – Краснокамский городской округ, там 30 случаев заболевания.

В Березниках ковид выявили у 24 жителей, в Кунгуре – у 18. По 17 заболевших в Кудымкаре и Красновишерском городском округе, по 14 – в Кишертском муниципальном округе и Чердынском городском округе, по 10 – в Ординском муниципальном округе, Суксунском и Чусовском городских округах.

В Горнозаводском городском округе заболели 9 человек. По 7 случаев в Александровском муниципальном округе, Кунгурском муниципальном районе и Лысьвенском городском округе. В Бардымском муниципальном округе заболели 6 человек, в Кудымкарском муниципальном округе – 5. По 3 случая в Юсьвинском и Юрлинском муниципальных округах. Еще 2 жителя заболели в ЗАТО Звездный.

По одному заболевшему обнаружено в пяти территориях Пермского края. Это Большесосновский муниципальный район, Губаха, Куединский муниципальный округ, Очерский и Чернушинский городские округа.

Всего в Пермском крае 72151 человек заболели коронавирусной инфекцией.