Зарубил топором в пьяной драке: житель Прикамья предстанет перед судом за убийство

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В Верещагино завершили расследование дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщили в следственном комитете.

Следствие установило, что 13 мая 2021 года в одной из квартир в деревне Комариха во время совместного распития спиртного между двумя мужчинами произошла ссора.

Конфликт дошел до такой стадии, что обвиняемый вооружился топором и нанес им своему знакомому множество ударов. Из-за полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.