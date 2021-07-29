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Общество29 июля 2021 17:33

В Перми поиски 24-летнего молодого человека закончились трагедией

Он найден мертвым
Дмитрий Волгарев
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В Перми найден мертвым ранее пропавший 24-летний молодой человек.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким... Всем спасибо! Просьба снять репосты!», — сообщили в поисковом отряде памяти Ирины Бухановой.

Напомним, поиски 24-летнего Игоря продолжались 11 дней. В последний раз его видели 18 июля, а потом он исчез. Что именно стало причиной смерти молодого пермяка, не сообщается.

Недавно мы писали о том, что в Перми остановлены поиски пропавшего 29-летнего Арсения Воронцова.

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