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Общество29 июля 2021 15:43

Пассажиропоток пермского аэропорта вырос в 1,5 раза

За 6 месяцев 2021 года аэропорт обслужил почти 800 тысяч пассажиров
Григорий СЕРЕДКИН
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Международный аэропорт Пермь

Международный аэропорт Пермь

Фото: Василий Вахрин

Пассажиропоток пермского аэропорта за первые полгода 2021 года вырос в 1,5 раза по сравнению с показателем 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Большое Савино.

Так, за это время пермский аэропорт обслужил 793 846 пассажиров. Эта цифра на 6,5% выше показателей 2019 года и на 50% выше, чем было зафиксировано за тот же период 2020 года.

Наиболее востребованными российскими направлениями за 6 месяцев стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь. Лидером в международном трафике за первое полугодие 2021 года стала Анталья.