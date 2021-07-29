Пассажиропоток пермского аэропорта вырос в 1,5 раза

Международный аэропорт Пермь Фото: Василий Вахрин

Пассажиропоток пермского аэропорта за первые полгода 2021 года вырос в 1,5 раза по сравнению с показателем 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Большое Савино.

Так, за это время пермский аэропорт обслужил 793 846 пассажиров. Эта цифра на 6,5% выше показателей 2019 года и на 50% выше, чем было зафиксировано за тот же период 2020 года.

Наиболее востребованными российскими направлениями за 6 месяцев стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь. Лидером в международном трафике за первое полугодие 2021 года стала Анталья.