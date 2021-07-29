«Парма» сыграет в Лиге чемпионов в Болгарии

.

Стало известно, где пермская «Парма» сыграет в рамках квалификации Лиги чемпионов ФИБА-2021/2022. Команда Казиса Максвитиса отправится в столицу Болгарии — Софию.

Так, «Парма» сыграет в первом раунде квалификации в Болгарии против израильского «Хапоэль Эйлат» (0+). В случае победы «Пармы», соперником нашего клуба следующем туре квалификации станет французский БК «Ле-Ман».

Всего в болгарском «пузыре» сыграют шесть команд: «Парма» (Россия), «Хапоэль Эйлат» (Израиль), «Ле Ман» (Франция), «Левски Лукойл» (Болгария), «Опава» (Чехия), «Прометей» (Украина).

Матчи квалификации пройдут с 13 по 18 сентября. В конце 1 команда из 6 получит путевку в основной этап Лиги чемпионов.