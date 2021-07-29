В Прикамье готовятся к сельскохозяйственной микропереписи

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Какие процессы происходили в агропромышленном комплексе и в производстве сельскохозяйственной продукции за время, прошедшие после Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года? Ответить на этот вопрос должна сельскохозяйственная микроперепись, к которой, как и во всей стране, готовятся в Пермском крае.

Об этом сообщили в краевом Минсельхозе.

Сельскохозяйственная микроперепись будет проводиться с 1 по 30 августа. В ее ходе будет проводиться выборочное федеральное статистическое наблюдение на основе выборки не менее 30 процентов объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

В сельскохозяйственных предприятиях сами смогут заполнить переписные листы. Подробнее узнать о микропереписи и ознакомиться с инструкцией по их заполнению можно по ссылке: https://permstat.gks.ru/folder/104223

А вот, например, к садоводам придут переписчики.

2 августа в 14.00 часов в Пермьстате (на улице Революции, д. 66, каб. 704) пройдет брифинг на тему «Первая сельскохозяйственная микроперепись-2021 началась!» На нем можно будет узнать, зачем проводится сельскохозяйственная микроперепись, кто принимает в ней участие, как и какие сведения собираются, как выглядит переписчик.

Заявить о своем участии в брифинге можно по телефону +7 (342) 236-16-47 доб. 3-71#, или по адресу электронной почты P59_press@gks.ru.