В Пермском крае пропал 14-летний подросток

Глеб Запивалов ушел из дома 28 июля.

В Карагайском районе родители 14-летнего Глеба Запивалова написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Мальчик 28 июля ушел из дома и не вернулся.

Глеб был одет в красные шорты и синюю спортивную кофту, кроссовки черного цвета. На вид ему 15-16 лет, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Если у вас есть информация, где находится Глеб Запивалов, сообщите по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7(342)241-36-40 – БРНС , +7-958-244-12-84- инфорг Юлия.