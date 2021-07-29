«Нарушений не обнаружено». АО «Транснефть - Прикамье» в первом полугодии исследовало около 15 тысысяч проб воды, почвы и воздуха

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги деятельности лабораторий эколого-аналитического контроля за 6 месяцев 2021 года. Специалисты выполнили около 15 тыс. исследований проб воды, почвы и воздуха. Результаты лабораторных исследований свидетельствовали об отсутствии нарушений установленных нормативов.

Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения производственных инфраструктуры проводится на постоянной основе для подтверждения экологической безопасности работы площадочных объектов и линейной части магистральных трубопроводов.

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

В структуре АО «Транснефть – Прикамье» действуют пять аккредитованных лабораторий эколого-аналитического контроля: по одной в каждом районном нефтепроводном управлении. Специалисты лабораторий в первом полугодии выполнили исследования 9,3 тыс. проб поверхностных и сточных вод, технической и питьевой воды. Также выполнено около 5,4 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и свыше 0,2 тыс. анализов состояния почв.

Отбор проб проводился на производственных объектах Пермского, Удмуртского, Ромашкинского, Казанского и Альметьевского районных управлений магистральных нефтепроводов. По итогам исследований превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ не обнаружено.