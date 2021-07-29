Врачи из регионов внесли свои предложения в народную программу «Единой России»

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Российской системе здравоохранения необходим новый стандарт первичной медпомощи, основой которого должен стать принцип «пациентоцентричности». Для его реализации потребуется система переподготовки кадров и их непрерывного образования, а также изменение принципов финансирования системы ОМС. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе стратсессии «Единой России», где обсуждались предложения медиков из регионов в народную программу партии.

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU.

- Все процессы должны крутиться не вокруг амбулаторной карты, направлений, обсуждений, консилиумов, а именно вокруг пациента. Эти стандарты должны транслироваться из больших городов во все медицинские учреждения от Калининграда до Владивостока, – сказал Денис Проценко.

Участники обсуждения указали на одну из главных проблем здравоохранения – нехватку специалистов, особенно на селе. Согласно предложениям, которые поступают на сайт народной программы «Единой России», этот вопрос входит в число трех самых актуальных.

Врачи предлагают увеличить число бюджетных мест на узкопрофильные медицинские специальности, чтобы ликвидировать кадровый дефицит, создать институт наставничества, субсидировать перелеты врачей к нетранспортабельным пациентам, включить в народную программу партии стандарт амбулаторного обеспечения лекарственными препаратами и решить проблему доставки лекарств в отдаленные населенные пункты.

В Минздраве поддержали предложения медиков в народную программу «Единой России». Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко поблагодарил приглашенных экспертов за инициативы, и подчеркнул, что ведомство готово к совместной работе по ряду направлений - в том числе в части лекарственного обеспечения, расширения программы строительства ФАПов, обеспечения регионов передвижными мобильными комплексами и реформы первичного звена здравоохранения.

- В формируемую Народную программу по предложениям жителей мы предлагаем включить ряд мер, - рассказал Григорий Цепаев, региональный координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» в Пермском крае. - Нужно развернуть при медучреждениях самостоятельные отделения выездной и дистанционной медицинской помощи для работы с сельскими территориями, внедрения систем обратной связи и удалённого мониторинга состояния пациента. При утверждении маршрутов общественного транспорта предусматривать остановки вблизи лечебных учреждений. В затратах на ФАП предусмотреть компенсации на транспортные расходы фельдшеров при использовании личного транспорта. Обеспечить в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах общественные точки стационарной телефонной связи для вызова экстренных служб. В структуре тарифа ОМС выделить затраты на содержание IT-структуры лечебного учреждения. В структуре учреждений - предусмотреть проектные офисы по использованию методов улучшения и стандартизации процедур, внедрения систем менеджмента качества.

Напомним, в Прикамье продолжается подготовка к сентябрьским выборам. Так, 22 июля завершился прием документов на выдвижение от кандидатов в депутаты и избирательных объединений на выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края четвёртого созыва. Всего на 60 мандатов выдвинуто 1149 кандидатов, из них 163 по 30 одномандатным округам и 986 по партийным спискам.

Партийные списки представлены десятью избирательными объединениями: «Единая Россия» (145 кандидатов), «Зелёная альтернатива (57 кандидатов), «Коммунисты России» (153 кандидата), «КПРФ» (121 кандидат), «ЛДПР» (108 кандидатов), «Новые люди» (67 кандидатов), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (94 кандидата), «Родина» (62 кандидата), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (128 кандидатов), «Яблоко» (51 кандидат).

Кандидатов-одномандатников выдвинули 6 избирательных объединений: «Единая Россия» (30 кандидатов), «КПРФ» (30 кандидатов), «ЛДПР» (30 кандидатов), «Новые люди» (14 кандидатов), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (29 кандидатов), «Яблоко» (23 кандидата). Еще 7 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения.

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