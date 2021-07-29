Легенду пермского хоккея поздравляют с 70-летним юбилеем

Сергей Смертин - легенда пермского хоккея и тренер с большой буквы. Фото: СК "Победа".

Майка выдающегося пермского хоккеиста Сергея Яковлевича Смертина заслуженно вывешена под сводами УДС «Молот». Его недаром называют легендой пермского хоккея – мастер спорта СССР отыграл за хоккейных клуб «Молот-Прикамье» 17 сезонов, забросил 281 шайбу. Сергея Смертина неоднократно признавали лучшим игроком и бомбардиром команды.

Коллектив МБУ «Спортивная школа Свердловского района» г. Перми, где он с 2015 года работает старшим тренером, от всей души поздравляет с 70-летним юбилеем Сергея Яковлевича Смертина. Хоккейную команду, которую он сейчас возглавляет, так и назвали - «Легенда». Юные хоккеисты под его руководством регулярно приносят в копилку школы медали с городских, краевых и всероссийских соревнований.

- Сергей Яковлевич внес и вносит неоценимый вклад в развитие пермского хоккея, - говорят его коллеги из Спортивной школы Свердловского района. – В стенах школы он много лет успешно тренирует юных спортсменов, которых сплотил в дружный спортивный коллектив. Наши хоккеисты достойно защищает честь школы, города и всего Пермского края на соревнованиях различного уровня. Мы готовы скандировать в честь спортсмена и тренера с большой буквы. Ура! Хоккеисту – легенде! Ура! Тренеру – наставнику! Ура Сергею Яковлевичу Смертину!