В Перми рабочий сорвался с семиэтажного дома

Мужчина упал с высоты пятого этажа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Перми 27 июля произошел несчастный случай с рабочим. Мужчина ремонтировал фасад дома на улице Ленина, 47 – это 7-этажное здание рядом с ЦУМом. Мужчина упал с высоты пятого этажа. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован в Пермскую краевую клиническую больницу. По информации Министерства здравоохранения Пермского края, пациент находится в тяжелом состоянии.

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