В Перми автомобиль сбил двоих подростков

ДТП произошло на улице Гусарова. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Перми 28 июля на улице Гусарова произошло ДТП. В районе дома № 20 машина сбила двоих подростков: 15-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. Оба они получили травмы. Детей госпитализировали в Пермскую краевую клиническую больницу. О их состоянии на утро 29 июля рассказали врачи больницы.

- Оба ребенка получают весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий в хирургическом корпусе КДКБ, - говорят медики. - Находятся в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

По информации ГИБДД по городу Перми за рулем автомобиля «NISSAN X-TRAIL» был 40-летний водитель, он наехал на двух подростков. По предварительной информации, 13- летний юноша и 15-летняя девушка переходили проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

- По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает ГИБДД по городу Перми.