В Пермском крае в 2024 году во всех сельских школах появятся центры образования «Точка роста»

Благодаря нацпроекту «Образование» в регионе откроются 286 «Точек роста», два центра цифрового образования IT-куб, один школьный Кванториум.

В Пермском крае через три года в каждой школе появятся центры «Точка роста» - это структурные подразделения школы, в которых ребята смогут получать дополнительное образование с использованием современного оборудования.

Минпросвещения России одобрил заявки Пермского края на предоставление федеральной субсидии в 2024 году. Благодаря нацпроекту «Образование» в регионе откроются 286 «Точек роста», два центра цифрового образования IT-куб, один школьный Кванториум. А в 118 школах Пермского края будет поставлено современное цифровое оборудование в рамках проекта «Цифровая образовательная среда».

- Это направление – ни что иное, как наше конкурентное преимущество: необходимо, чтобы дети, входя во взрослую жизнь, были максимально подготовленными и уже понимали, какую специальность им выбрать, исходя из имеющихся у них навыков, – говорит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Точки роста» в пермских школах создадут условия для внедрения новых методов обучения и воспитания. Образовательные учреждения будут обеспечены новыми технологиями, дети смогут освоить основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

- Для нашего региона, где работает 21 центр и еще 14 готовы к открытию в сентябре, согласование заявок на открытие почти 290 цифровых Точек – настоящий прорыв, – сказала министр Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

В Пермском крае до 2023 года планируется открывать ежегодно 14 «Точек роста». Уже в этом учебном году они откроются в Александровском, Осинском, Чайковском, Чердынском, Суксунском, Гайнском, Еловском, Кишертском, Косинском, Сивинском, Уинском, Частинском, Юсьвинском округах и Большесосновском районе.

С «Точками роста» обычные уроки ОБЖ, например, превратиться в увлекательное освоение ребятами основ первой помощи, в которых будут использованы тренажеры-манекены, наборы имитаторы травм. Также в центрах будут организованы зоны для игр в шахматы и медиазоны.

В дополнении к этому до 2023 года будет создано еще 5 центров «IT-куб» в Прикамье, а также откроют три школьных технопарка «Кванториум», каждый год по одному. Школы будут проходить отбор для их получения.

В регионе первый муниципальный технопарк откроется в сентябре в Чусовом. Там будут учиться 800 детей из городского округа, также в Кванториум смогут приезжать около 1,7 тысячи ребят из соседних муниципалитетов. Основными направлениями технопарка будут физика, химия, биология и технология. Все оборудование уже поставлено в кванториум.