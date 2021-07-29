Какой будет погода в Пермском крае с 29 по 31 июля

В Пермском крае станет немного теплее, но жары в ближайшее время ожидать не стоит. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае с четверга, 29 июля, в регионе станет немного теплее, но в целом, температура воздуха остается ниже климатической нормы. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29 июля ожидается облачная погода с прояснениями, ночью по северу кратковременный дождь, по югу преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер западной четверти ночью 4–9 м/с, днем 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8º, днем 20–25º, местами по северу и востоку до 15°В выходные температурный фон еще подрастет (в среднем на 2º), но не превысит климатической нормы.

30 июля облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, днем небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 9–14º, днем 19–24º.

В субботу облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 9–14º, днем 23–28º.

По предварительному прогнозу начало августа ожидается теплым с кратковременными дождями, местами с грозами. Температура воздуха ночью ожидается на уровне 11…16º, днем 23…28º.