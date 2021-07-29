В Пермском крае коронавирус выявили в 22 территориях за сутки

Всего в Пермском крае коронавирус подтвердился у 71 705 жителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 437 жителей в 22 территориях. Больше всего заболевших в Перми – 210. На втором месте – Пермский муниципальный район - 75 заболевших. На третьем месте –Лысьвенский городской округ - 33 случая.

По 21 заболевшему в Горнозаводском и Чусовском городских округах, по 16 – в Краснокамском городском округе и Кунгурском муниципальном районе. В Кунгуре ковид у 11 человек, в Александровском муниципальном округе – у 7, в Ординском муниципальном округе – у 6. В Очерском городском округе у 5 человек, в Чайковском – у 4, в Березниках – у 3.

По одному заболевшему обнаружено в девяти территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Березовский, Карагайский, Куединский и Частинский муниципальные округа, Верещагинский, Добрянский, Оханский и Суксунский городские округа.

Всего в Пермском крае коронавирус подтвердился у 71 705 жителей.