Ребенок найден живым в Орджоникидзевском районе. Фото: архив "КП"

В Перми окончены поиски 10-летней девочки, которая пропала вчера вечером в Орджоникидзевском районе. Она найдена, жива, с ней все в порядке.

Родители девочки обратились в полицию и к волонтерам, когда ребенок не вернулся домой с прогулки. Подружки девочки рассказали, что она ушла с незнакомой девочкой. Последний раз ее видели, 28 июля, около 21.00 в Орджоникидзевском районе у ТЦ Колибри.

Около 2 часов ночи сегодня, 29 июля, девочку нашли. Подробности волонтерами не сообщаются.