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Происшествия28 июля 2021 21:44

В Перми пропала 10-летняя девочка

В последний раз ее видели около торгового центра на Гайве
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Пропавшая девочка. Фото: ГАЙВА | Орджоникидзевский район/ВКонтакте

Пропавшая девочка. Фото: ГАЙВА | Орджоникидзевский район/ВКонтакте

В Перми пропала 10-летняя Виктория Орлова. Последний раз девочку видели сегодня, 28 июля, около 21:00 в Орджоникидзевском районе у ТЦ Колибри. Родственники обратились в полицию.

Виктория была одета в зеленую кофту, розовую жилетку и светлые джинсы. Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении ребенка, просят сообщать по телефонам: 8-919-499-55-64 или 102.

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