Один погиб четверо пострадали: в Пермском крае столкнулись две легковушки

Фото: Кунгурская служба спасения/ВКонтакте
На трассе Пермь - Екатеринбург произошла смертельная авария. Об этом сообщает Кунгурская служба спасения.
Вечером в среду, 28 июля, на 84 километре трассы столкнулись Lada Granta и Kia Rio. В результате столкновения пострадали 4 человека, еще один - 71-летний мужчина - к сожалению, умер.
Подробности происшествия уточняются.
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