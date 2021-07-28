Один погиб четверо пострадали: в Пермском крае столкнулись две легковушки

Фото: Кунгурская служба спасения/ВКонтакте

На трассе Пермь - Екатеринбург произошла смертельная авария. Об этом сообщает Кунгурская служба спасения.

Вечером в среду, 28 июля, на 84 километре трассы столкнулись Lada Granta и Kia Rio. В результате столкновения пострадали 4 человека, еще один - 71-летний мужчина - к сожалению, умер.

Подробности происшествия уточняются.

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