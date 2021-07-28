В пермский муниципальный приют для животных требуются волонтеры

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В муниципальный приют для животных в Перми набирают волонтеров. Об этом сообщает городская администрация.

- Сейчас муниципальному приюту помогают более 60 человек, поэтому важно понимать, с какими вопросами сталкиваются волонтёры в своей работе. Мы продолжаем развивать институт добровольчества. Хочу выразить признательность всем волонтёрам и отметить их важнейшую роль в работе муниципальных приютов для животных, – отметил начальник отдела по обращению с животными без владельцев управления по экологии и природопользованию администрации Перми Александр Москаленко.

Набор волонтеров все еще продолжается. Каждый волонтер должен ознакомиться с регламентом о волонтерах и волонтерской деятельности и получить многоразовый или разовый пропуск. Всю дополнительную информацию можно уточнить по телефону 263-14-94.